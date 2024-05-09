عاجل| هكذا رد على توخيل.. أولى تصريحات أنشيلوتي بعد بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تصريحات قوية بعد بلوغ نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على بايرن ميونخ في إياب نصف النهائي بنتيجة 2-1.

وتمكن ريال مدريد، من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على بايرن ميونخ في مجموع مباراتي نصف النهائي بـ4-3 حيث انتهى الذهاب بالتعادل 2-2 على ملعب “أليانز أرينا”.

تصريحات أنشيلوتي عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: “ما حدث مرات عديدة قد حدث مرة أخرى. إنه شيء لا يمكن تفسيره، مشجعون يحفزوننا، وأجواء رائعة ولاعبون لا يتوقفون عن اللعب”.

وتابع أنشيلوتي قائلًا: "لقد لعبنا بشكل جيد، لكنها كانت مباراة صعبة ومعقدة. كانت لدينا القوة حتى لا نفقد أعصابنا واستعادنا المباراة شيئًا فشيئًا".

وأضاف: "شكرًا للنادي والجماهير واللاعبين، الذين قدموا موسمًا لم أتوقعه أنا حتى. اعتقدت أنهم لا يستطيعون ذلك، الوصول إلى النهائي هو نجاح، ومهما حدث، سنحتفل بالليغا مع الجماهير".

وأكمل: "يوجد هنا قبطان يُدعى فلورنتينو بيريز، أما البقية منا فهم بحارة، إنه الكابتن، إنه رائع. لقد أنشأ هذا الجيل من لاعبي كرة القدم الذين حققوا أشياء كثيرة وآمل أن نتمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وأردف: "ما حدث البوم هو انعكاس حقيقي لهذا الفريق. لقد ساهم خوسيلو كثيرًا هذا الموسم ولم يلعب الكثير من الدقائق. إنه مثال على ما هو عليه هذا الفريق، اللاعبون الذين ساهموا دون أن يفقدوا الأمل".

واستطرد: "واجهنا العديد من المشاكل أمام بايرن ميونخ، بل الكثير. الآن يتحدث الجميع عن كورتوا، ميليتاو، ألابا. لقد فقدنا فينيسيوس، كامافينجا، تشواميني، ولم نشكو أبدًا. لقد استغل الفريق هذه المشاكل لإظهار القوة والشخصية".

وواصل معلقًا على تصريحات توخيل مدرب بايرن ميونخ حول التحكيم: "الأمر واضح تمامًا. قد لا يكون هناك تسلل، لكن الحكم يطلق صافرته ووقف اللعب. لقد أدار نهائي كأس العالم، وهو على مستوى عالٍ. هم يشكون من هذا ونحن نشكو من إلغاء هدف ناتشو".