عاجل.. مستقبل توخيل في بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - علق توماس توخيل، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني، على مستقبله بعد نهاية الموسم، مع تأكد رحيله عن العملاق البافاري.



توماس توخيل بعد خسارة لقب الدوري الألماني، أعلن بايرن ميونخ رحيله بنهاية الموسم مهما كانت النتائج، في ظل منافسته على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويستعد توخيل لقيادة بايرن ميونخ مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد نهاية لقاء الذهاب 2-2 في أليانز أرينا.

وقال توماس توخيل في تصريحات لشبكة "TNTSports": "من المستبعد أن يكون مستقبلي في بايرن ميونخ، يجب أن أقول هذا الآن لأنه لدينا اتفاق مسبق، ولا يوجد أي سبب يجعلنا نشك في قرارنا".

و قد أضاف: "لقد اتخذنا هذا القرار، والمبادرة جاءت من النادي، وهذا هو الحال الآن، أنا بخير وأفكر دائمًا في كيفية التحسن والتطور. الفريق يتحسن وسنقاتل للتأهل إلى النهائي، ونبذل كل ما في وسعنا".

وشدد: "مهما حدث في المباريات المتبقية وحتى لو حققنا لقب دوري أبطال أوروبا، لن أستمر في بايرن ميونخ، ستجدونني في الإجازة، دعونا نرى أولًا ما سيحدث فيما تبقى من الموسم".



وعن العودة للدوري الإنجليزي، أجاب الألماني: "أفضل عدم الرد، ليس سرًا أنني أحببت تشيلسي والدوري الإنجليزي بشكل عام، وكان وقتًا خاصًا بالنسبة لي وأتذكره كثيرًا، ولكن هذا فقط، لا يمكنني قول أي شيء آخر".

واختتم: "دوري أبطال أوروبا منافسة جميلة، بمجرد الوصول لنصف النهائي، بل ومواجهة الإياب تحديدًا. فإن الأمر يتعلق بمباراتين فقط. الأمور واضحة للغاية، وكل فريق يعرف ما يتعين عليه القيام به، علينا أن نكون مركزين، ونتوقع أي شيء منذ الدقيقة الأولى".