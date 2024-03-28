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الذهب يتجه إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتجه إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مارس 2024 11:09 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس متجهة إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2022 بعد مكاسب كبيرة بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.

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وبحلول الساعة 1059 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2212.47 دولار للأوقية (الأونصة)، في طريقه لتسجيل زيادة شهرية تزيد عن 8% وثاني زيادة فصلية على التوالي. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2232.60 دولار.

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وسجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وبقي منذ ذلك الحين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق مع ترقب المتعاملين لبيانات أمريكية يمكن أن تؤثر على الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة بحثا عن مؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة.

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ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 64% أن يبدأ مجلس الاحتياطي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 900.10 دولار وصعد البلاديوم 1.6% إلى 999.12 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب شهرية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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