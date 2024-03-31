في استطلاع دوت الخليج.. 1.9% زيادة في عدد من لا يرين تكافؤ فرص…

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 12:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ تراجعت نسبة من يرين، أن هناك تكافؤًا في فرص العمل بين المرأة والرجل في مصر خلال استفتاء هذا العام. أجاب 26 صوتًا بـ«نعم» تمثل 30.2% من المشاركات بالتصويت، مقارنة مع 29 صوتًا تمثل 36.25% من المشاركات بالتصويت العام الماضي.

وصوتت 21 في الاستبيان على إجابة «لا» حول تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في العمل، وهن يمثلن 24.4% من إجمالي عدد المصوتات، بزيادة 3 أصوات بما يعادل 1.9% عن العام الماضي حيث كانت الإجابة بـ« لا» تستحوذ على نسبة 22.5% بإجمالي 18 صوتًا.

بينما اختار 45.4% من المشاركات في التصويت بما يعادل 39 صوتًا الإجابة على سؤال تكافؤ فرص العمل بين المرأة والرجل في مصر بـ»إلى حد ما»، وذلك مقارنة بـ 39 صوتًا اختَرن تلك الإجابة العام الماضي.

وكان البنك الدولي قد أعلن في تقرير له بداية هذا العام، أن إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%، وهو ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأكد البنك الدولي، أن مصر على مدار العقود الأخيرة قامت بتنفيذ استثمارات كبيرة في تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم، لكن بالرغم من هذا لا تتعدَّى النساء نسبة 15.4% في القوى العاملة في مصر مقارنة بنسبة 67.1% للرجال، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أجبرت العديد من النساء على الخروج من سوق العمل.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال بحث قوة العمل لعام 2023، فإن مهنة الاخصائيات والمهن العلمية استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي عدد السيدات المشتغلات بواقع 30.6%، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.7%. وبلغت نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدي الإخصائيين 10.8%، بينما استحوذت نسبة المشتغلات في الزراعة والصيد 18.1%، وسجلت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.3%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية 2%.