نعرض لكم الان تفاصيل خبر التخطيط: 82.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة بخطة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 03:14 مساءً - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن البدأ في نشر سلسلة تقارير تستعرض فيها خطة المواطن الاستثمارية بكافة المحافظات المصرية، وذلك للعام الخامس على التوالي بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/2024 ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وتبدأ الوزارة بمحافظة الجيزة وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يتم الاحتفال به في 31 مارس من كل عام.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.

وأوضحت أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 586 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024 تبلغ 82,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8,8% عن خطة 22/2023.

استثمارات بقيمة 35 مليار جنيه لقطاع النقل

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى توجيه استثمارات بقيمة 35 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 42%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 32 مليار جنيه بنسبة 39%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 5,6 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع الآثار 2,5 مليار جنيه بنسبة 3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 464,8 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 6,9 مليار جنيه بنسبة 8%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الجيزة 42 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 801 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 6 وحدة إجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 37 وحدة صحية، 2550 فصل دراسي، 86 مدرسة، 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل.

كما يتضمن 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مراكز شباب، 11 مجمع خدمات حكومية، 34 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 2 نقطة إطفاء، إلى جانب 44 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (95 كم)، 46 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210 كم، إنشاء كوبري ري، 7 أسواق، 8 مواقف، 42 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

الخطة تستهدف تنفيذ 121 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 121 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 2,7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 55 مشروعا في مجال التعليم العالي منها تجهيز منشآت التعليم القائمة بجامعة القاهرة، فضلا عن تنفيذ 9 مشروعات في مجال النقل منها إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق، إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل (مرحلتين)، مشروع خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر.

كما تضمنت خطة المواطن لمحافظة الجيزة لعام 23/2024 مستهدفات برنامج تنمية الأسرة المصرية في المحافظة، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج في تحسين الوضع الحالي لمؤشرات الحالة السكانية خلال العام المالي 23/2024، ومن هذه المستهدفات خفض معدل التسرب المتوسط من التعليم الابتدائي والاعدادي إلى 1,09%، إلى جانب زيادة المرأة في قوة العمل إلى 15,22%، وخفض معدل الأمية إلى 20,9%.