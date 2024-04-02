أسعار النفط ترتفع 1% والخام الأمريكي عند أعلى مستوى في 5…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 11:12 صباحاً - – ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 1% يوم الاثنين مع إغلاق العقود الآجلة للخام الأمريكي عند أعلى مستوى في 5 أشهر وسط توقعات بزيادة الطلب مدفوعا بالنمو في الولايات المتحدة والصين، في حين تتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+ وهجمات على المصافي الروسية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 87.42 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.7% ليسجل 83.71 دولار للبرميل وذلك في أعلى مستوى منذ السابع والعشرين من أكتوبر.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في إطار تحالف أوبك+ بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات الخام خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلا من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.

كما تلقت الأسعار دعما بعد أن أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في 6 أشهر في مارس، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.