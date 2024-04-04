مال وأعمال

السعودية تطرح 6 مواقع تعدينية أمام المستثمرين المحليين…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تطرح 6 مواقع تعدينية أمام المستثمرين المحليين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 01:11 مساءً - العربية نت – أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأربعاء، عن فرص استثمارية في 6 مواقع تعدينية للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية.

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وقالت الوزارة، في منشور على منصة إكس، إن المواقع الستة وهي الحلاحلة وجبل قرن بمنطقة نجران، ومكمن حجاب بمنطقة الرياض، والنماص والهجرة بمنطقة عسير، والمياه بمنطقة مكة المكرمة، تحوي خامات محتملة من الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص.

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وأضافت الوزارة أن أول مايو هو آخر موعد لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، فيما سيعلن عن الفائزين بنهاية يونيو، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأوضحت أنه ستجري ترسية الموقع بناء على الكفاءة الفنية وبرامج العمل وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي وخطط الابتكار، في إطار سعي الوزارة إلى خلق قيمة مضافة وتحقيق التأثير في قطاع المعادن وسلاسل القيمة.

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وأشارت إلى أن المملكة تقدم مجموعة من الحوافز تشمل الحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من فترة إعفاء عن المقابل المادي لمدة 5 سنوات لرخص التعدين الجديدة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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