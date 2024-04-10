مال وأعمال

انخفاض تسليمات طائرات بوينج الفصلية إلى 83 فقط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض تسليمات طائرات بوينج الفصلية إلى 83 فقط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2024 04:19 مساءً - وكالات – تراجعت تسليمات طائرات شركة بوينج في الربع الأول حيث تواجه الشركة تدقيقاً متزايداً بعد انفجار لوحة باب إحدى طائراتها من طراز 737 ماكس 9 في الجو في يناير.

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وسلمت الشركة 83 طائرة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، معظمها من طراز 737، مقارنة بـ 157 طائرة في الربع السابق و130 طائرة في الفترة المقابلة من العام السابق. وفي شهر مارس فقط، قامت شركة بوينغ بتسليم 29 طائرة.

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ولا يزال عملاء بوينج يطلبون طائرات جديدة من الشركة المصنعة، في وقت تهيمن مع إيرباص على سوق الطائرات النفاثة الكبيرة. سجلت الشركة طلبيات لشراء 111 طائرة جديدة الشهر الماضي عندما ألغت طلبيتين، 85 منها 737 ماكس لشركة الخطوط الجوية الأمريكية التي أعلنت عنها شركة النقل في أوائل شهر مارس.

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وتأتي أحدث حصيلة بعد الحادث الذي وقع في 5 يناير على متن رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282، مما أدى إلى إنقاذ شركة بوينج من الكارثة.

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قال المحققون الفيدراليون إن قابس الباب كان يفتقد المسامير التي تثبته في مكانه. منذ وقوع الحادث، فتشت إدارة الطيران الفيدرالية إنتاج Boeing 737 ماكس ومنعت الشركة المصنعة للطائرة من زيادة إنتاج الطائرات حتى توقع على إجراءات مراقبة الجودة الخاصة بها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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