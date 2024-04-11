مال وأعمال

أتفوس المدعومة من مبادلة الإماراتية توقع اتفاق بناء مصنع…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أتفوس المدعومة من مبادلة الإماراتية توقع اتفاق بناء مصنع… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أبريل 2024 01:11 مساءً - – قالت شركة أتفوس البرازيلية لإنتاج الإيثانول في بيان يوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقا لبناء مصنع للميثان الحيوي في ولاية ماتو جروسو دو سول باستثمارات من المتوقع أن تتجاوز 350 مليون ريال برازيلي (69.4 مليون دولار).

predco_adv_2021

ومن المتوقع كذلك أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الميثان الحيوي 28 مليون متر مكعب للمحصول، وسيعتمد أول مصنع لشركة أتفوس على مخلفات قصب السكر.

E-Bank

وسيكون مقر المصنع في نوفا ألفورادا دو سول حيث تملك شركة أتفوس، المدعومة من شركة مبادلة كابيتال التابعة لحكومة أبوظبي، مصنعا للإيثانول.

BonatMisr

وقال الرئيس التنفيذي برونو سيرابياو في بيان صحفي إن المصنع سيكون بمثابة “دخول لشركة أتفوس إلى سوق الغاز الطبيعي المتجدد، مع فارق إنتاجه على نطاق واسع لتلبية الطلب المستمر في النمو”.

HapiSalonWhite

وذكرت أتفوس أن المشروع سيخضع لتحليل هندسي قبل أن يحصل على الموافقة النهائية وأن من المتوقع أن يبدأ بناء مصنع الميثان الحيوي خلال العام الحالي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتفوس المدعومة من مبادلة الإماراتية توقع اتفاق بناء مصنع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا