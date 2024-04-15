التموين تعلن بدء استقبال القمح المحلي من الموردين والمزارعين…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أبريل 2024 08:08 مساءً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.

أضاف أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعه من التوريد.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال، أنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكداً الى انه وبتوجيهات من وزير التموين قد تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وأشار أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والاردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.

وأكد أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من الوزارة، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

ولفت المتحدث الرسمي للوزاره، أن نقاط الاستلام تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الصباح الباكر حتي أخر مورد أمام نقطه الاستلام.

هذا وقد وجه مسبقاً الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه في بدايات هذا الشهر بفتح بعض النقاط التسويقيه في بعض المواقع لاستقبال القمح المحلي المورد في عدد 4 محافظات هي جنوب سيناء والفيوم وتوشكي بأسوان وشرق العوينات بالوادي الجديد.