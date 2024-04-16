نعرض لكم الان تفاصيل خبر يونايتد إيرلاينز الأمريكية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وعمَان من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:14 صباحاً - – قالت يونايتد إيرلاينز إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب يوم الاثنين. كما ألغت شركة الطيران رحلاتها من مطار واشنطن دالاس إلى عمَان بالأردن يوم الثلاثاء. وقالت الشركة يوم الاثنين إنها استأنفت رحلاتها المجدولة بانتظام بين مطار نيوارك ليبرتي في الولايات المتحدة ودبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يونايتد إيرلاينز الأمريكية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وعمَان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.