مال وأعمال

يونايتد إيرلاينز الأمريكية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وعمَان

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر يونايتد إيرلاينز الأمريكية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وعمَان من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:14 صباحاً - – قالت يونايتد إيرلاينز إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب يوم الاثنين.

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كما ألغت شركة الطيران رحلاتها من مطار واشنطن دالاس إلى عمَان بالأردن يوم الثلاثاء.

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وقالت الشركة يوم الاثنين إنها استأنفت رحلاتها المجدولة بانتظام بين مطار نيوارك ليبرتي في الولايات المتحدة ودبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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