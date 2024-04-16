نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الصناعات الغذائية ترتفع 35% إلى 1019 مليون دولار في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 10:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ سجلت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2024 نحو 1019 مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها 35% وقيمة نمو 265 مليون دولار مقابل 755 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وبحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، فقد سجلت صادرات شهر يناير الماضي نحو 479 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 30% مقارنة مع 368 مليون دولار.

صادرات شهر فبراير تسجل 540 مليون دولار

وبلغت صادرات شهر فبراير 2024 نحو 540 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 40% مقارنة مع 387 مليون دولار خلال الفترة المماثلة.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2024 بقيمة 564 مليون دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%.

ووفقًا للبيان فقد جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 207 مليون دولار بنسبة نمو 71%% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، والدول الافريقية غير العربية بقيمة 78 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 18%.

وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية قيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 35%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 123 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

الدول العربية تتربع على قائمة الدول المستوردة للأغذية المصرية

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستورة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2024 بقيمة 91 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%، يليها ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 25%، فلسطين بقيمة 57 مليون دولار ونسبة نمو 32%.

وجاءت السودان في المرتبة الرابعة بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 140%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 35%، الجزائر بقيمة 43 مليون دولار محققة نسبة نمو 44%.

واحتلت هولندا المركز السابع بقيمة 42 مليون دولار محققة نسبة نمو 97%، إسبانيا بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 185%، المغرب بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 131%، الاردن بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 21%، وفي المركز العاشر إيطاليا بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 46% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2023.

السودان تحتل قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 32 مليون دولار، يليها إسبانيا بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 27 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 23 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 42 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 21 مليون دولار.

واستحوذت فلسطين على المركز الخامس بقيمة صادرات 57 مليون دولار وقيمة نمو 14 مليون دولار، الجزائر بقيمة صادرات 43 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 13 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار.

وحققت ليبيا المركز الثامن بقيمة صادرات 58 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 11 مليون دولار، وفي المركز العاشر الصومال بقيمة صادرات 16 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 9 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

واستحوذت صادرات الدقيق والنشاء على المركز الأول في قائمة أهم السلع الغذائية المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2024، بقيمة 106 مليون دولار وبنسبة نمو 192% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 يليها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 98 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 53 مليون دولار ونسبة نمو 141%، السكر بقيمة 53 مليون دولار ونسبة تراجع 7%.

وبلغت صادرات الخضار المجمد 51 مليون دولار ونسبة نمو 33%، زيوت طعام بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 140%، الفراولة المجمدة بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 5%، العصائر بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 117%.

وسجلت محضرات من الحبوب وبسكويت 42 مليون دولار ونسبة نمو 24%، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 4%، محضرات خضر بقيمة 36 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

وعلى الصعيد الدولي، احتلت صادرات 13 سلعة غذائية مصرية المراكز التسع الأولى في التصدير على مستوى العالم وفقاً لأخر تقارير مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة الأمم المتحدة لعام 2022 والتي سبق للمجلس الإعلان عنها.