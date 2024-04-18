العربية للطيران تعلن استئناف الرحلات المجدولة من مطار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 02:16 مساءً - العربية نت _ أعلنت الشركة العربية للطيران الإماراتية عن استئناف الرحلات المجدولة من مطار الشارقة الدولي اعتبارا من الساعة 4:00 صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الخميس.

كانت شركة العربية للطيران قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مطار الشارقة الدولي حتى الساعة الثانية صباحا من اليوم الخميس، نظرا لسوء الأحوال الجوية في الإمارات ومنطقة الخليج.

وقالت الشركة في بيان على موقع “إكس”، إنه بالنسبة لجميع الرحلات الملغاة يومي 16 و17 أبريل بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها دولة الإمارات والمنطقة، فإن المسافرين الذين لديهم حجوزات ملغاة سيحصلون على قسيمة ائتمانية كاملة بالمبلغ المدفوع يمكن استخدامها لحجوزات الطيران المستقبلية، ويتوفر للمسافرين خيار استرداد المبلغ نقداً بالكامل.

وفي وقت سابق، استأنفت شركة فلاي دبي رحلاتها جزئيا من مطار دبي الدولي.

وأعلنت طيران الإمارات تمديد تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس 18 أبريل، وذلك بسبب التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطريق.

كانت مطارات دبي قالت، إنها تواجه حاليا عددا من التحديات التشغيلية بسبب الظروف الجوية، مضيفة أنها تعمل على إعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

وأضافت مطارات دبي أن هناك تأخيرا يشمل عددا من الرحلات وتحويلات مسار بشكل مستمر، كما نصحت بعدم التوجه إلى المطار إلا في حالة الضرورة القصوى.