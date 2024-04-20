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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عوائد سندات منطقة اليورو تهبط بعد هجوم إسرائيلي على إيران من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 20 أبريل 2024 02:08 مساءً - سكاي نيوز_ انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو، الجمعة، مع محاولة المستثمرين تقليل المخاطر قبل بداية الأسبوع بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.
وقالت مصادر لوكالة ، إن إسرائيل شنت هجوما على الأراضي الإيرانية الجمعة في أحدث ضربة متبادلة بين العدوين اللدودين اللذين تحولت حرب الظل المستمرة بينهما لعقود إلى مواجهة مباشرة مما يهدد بجر المنطقة إلى صراع أكبر.
وهبطت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي مؤشر منطقة اليورو، بواقع 3.4 نقطة أساس إلى 2.46 بالمئة لتنخفض عن أعلى مستوى لها في أكثر من ستة أسابيع والذي لامسته يوم الثلاثاء.
وتراجعت عوائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات 2.1 نقطة أساس إلى 3.86 بالمئة، وتقلصت الفجوة بين السندات الإيطالية والألمانية 0.9 نقطة أساس إلى 139 نقطة أساس بعد أن وصلت إلى 144.9 نقطة لفترة وجيزة لتسجل أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس.
كما تقلص الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والسندات الألمانية بنقطتي أساس إلى 212 نقطة أساس ليلامس أدنى مستوى له في تسعة أيام.
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