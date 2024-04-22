- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر سامح الترجمان: مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح لاعب رئيسي في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 01:11 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – قال سامح الترجمان الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إنها تطمح لتطوير البنية التحتية لسوق الذهب في مصر بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي لدمجه مع الأسواق العالمية.
وأشار الترجمان، على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة مالية”، إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات من المستهلك وتوافر المعادن، بالإضافة إلى الطلب الاستثماري، مما يمكنها من أن تصبح لاعب رئيسي في سوق الذهب الإفريقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح الترجمان: مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح لاعب رئيسي في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.