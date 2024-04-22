سامح الترجمان: مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح لاعب رئيسي في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 01:11 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – قال سامح الترجمان الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إنها تطمح لتطوير البنية التحتية لسوق الذهب في مصر بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي لدمجه مع الأسواق العالمية.

وأشار الترجمان، على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة مالية”، إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات من المستهلك وتوافر المعادن، بالإضافة إلى الطلب الاستثماري، مما يمكنها من أن تصبح لاعب رئيسي في سوق الذهب الإفريقي.