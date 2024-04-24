مال وأعمال

تراجع قيمة صادرات النفط السعودية إلى 73 مليار ريال في فبراير

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع قيمة صادرات النفط السعودية إلى 73 مليار ريال في فبراير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 01:11 مساءً - العربية نت _ ارتفعت الصادرات غير البترولية السعودية والتي تشمل إعادة التصدير بنسبة 4.4% في شهر فبراير 2024، على أساس سنوي، فيما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير 4.1%، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 32.3% في نفس الفترة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.

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وانخفضت الصادرات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنسبة 2% في فبراير الماضي إلى 95.026 مليار ريال مقارنة بنحو 96.97 مليار ريال في شهر فبراير من 2023، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8% إلى 73.16 مليار ريال.

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فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في شهر فبراير من 2024 إلى 77% مقارنة بنسبة 78.4% في الشهر المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد الوارادت السعودية فقد ارتفعت بنسبة 12.3% في فبراير الماضي، فيما انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 21.8% في فبراير 2024، على أساس سنوي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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