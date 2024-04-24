مال وأعمال

صندوق النقد الدولي يدشن مكتبه الإقليمي في السعودية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يدشن مكتبه الإقليمي في السعودية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 06:14 مساءً - العربية نت _ دشن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، مكتبه الإقليمي في المملكة العربية السعودية.

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جاء التدشين على هامش مؤتمر “السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي”، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية في مدينة الرياض.

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ووافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مارس الماضي، على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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كانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة.

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وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا مؤخراً، إن “مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية”.

وتعكس هذه الخطوة مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصادات المنطقة وأحد أبرز اقتصادات مجموعة العشرين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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