الذهب يعمق خسائره مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 07:11 مساءً - – تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب وسط انحسار المخاوف من تصعيد كبير لأزمة الشرق الأوسط في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2315.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2328.60 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس، إن أحد أسباب انخفاض الأسعار هو أن صناديق التحوط خفضت مخصصاتها للذهب في حين تلاشت إلى حد ما بعض التوترات في الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية.

واستعاد الدولار الأمريكي بعض مكاسبه يوم الأربعاء بينما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة القياسية، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى وكخيار استثماري مقارنة بالديون.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها يوم الخميس وتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على دلائل جديدة حول مسار أسعار الفائدة للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي).

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 909.91 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1018.09 دولار.