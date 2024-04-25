مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع مع انحسار مخاوف الصراع في الشرق الأوسط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع مع انحسار مخاوف الصراع في الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أبريل 2024 02:08 مساءً - – تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع انحسار المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم لكن الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية حد من الخسائر.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، بما يعادل 0.31%، إلى 88.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا، أو 0.46%، إلى 82.98 دولار للبرميل.

وحد ذلك من بعض مكاسب برنت هذا الأسبوع مدعومة بضعف الدولار.

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وقال تيم سنايدر الخبير الاقتصادي لدى ماتادور إيكونوميكس “يبدو أن الأساسيات التي نجري التداول بها تميل نحو الاستقرار قليلا في الشرق الأوسط”.

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وقال محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة إن التهدئة الملحوظة بين إيران وإسرائيل ربما تؤدي إلى خفض ما بين خمسة إلى 10 دولارات أخرى في سعر البرميل خلال الأشهر المقبلة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته بزيادة قدرها 825 ألف برميل.

وتباطأ النشاط التجاري الأمريكي في أبريل  إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء إن مؤشرها لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس.

ولا يزال الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مشتعلا وشهد يوم الثلاثاء أعنف عمليات قصف خلال أسابيع على غزة فيما أفادت مصادر يوم الأربعاء باستعداد إسرائيل لإخلاء رفح قبل شن هجوم على المدينة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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