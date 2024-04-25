أصول السيادي السعودي ترتفع إلى2.81 تريليون ريال في 2023

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أبريل 2024 08:08 مساءً - العربية نت .. كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، بلغ 2.81 تريليون ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال.

وكشف التقرير أن حجم الأصول تخطى بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال، فيما يُقدر مستهدف الرؤية بــ 10 تريليونات ريال.

وتم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في العام 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022.

ووفَّر السيادي السعودي 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ 500 ألف في العام 2022.