ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي 12% خلال مارس

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 أبريل 2024 06:14 مساءً - سكاي نيوز _ ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل كبير على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي.

كما سجل الميزان التجاري الأمريكي ارتفاعا أيضاً على الأساس الشهري، وذلك في ظل تراجع الصادرات من أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي اليوم الخميس، ارتفاع عجز الميزان التجاري في أمريكا بنسبة 12.1 بالمئة إلى 91.8 مليار دولار على أساس سنوي في مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، فقد زاد العجز بنسبة 1.7 بالمئة.

وتراجعت الصادرات الأمريكية بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس مع زيادة الواردات بنسبة 2.5 بالمئة خلال نفس الفترة.

كما تراجعت الصادرات بنسبة 3.5 بالمئة على أساس شهري مقابل انخفاض الواردات بنسبة 1.7 بالمئة.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية، ليسجل أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين، مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي التابع لوزارة التجارة، أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة.