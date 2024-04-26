: مجموعة السبع ستبحث استخدام الأصول الروسية المجمدة في…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 أبريل 2024 07:11 مساءً - ذكرت وكالة “” أن وزراء مالية بلدان مجموعة السبع سيبحثون في نهاية مايو القادم سبل التصرف بالأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف، فيما تحذر روسيا من ردّ مكلف على مثل هذه الخطوة.

ونقلت الوكالة عن مصدرين في المجموعة: “سيناقش وزراء مالية مجموعة السبع هذه المسألة من جديد في لقائهم المرتقب في نهاية مايو القادم من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الاقتراح الذي سيقدم لزعماء المجموعة في قمتهم في يونيو المقبل”.

وأضافت أن بلدان المجموعة تدعم بشكل متزايد الاقتراح الأمريكي حول استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة كضمان للقروض أو السندات الصادرة لمساعدة أوكرانيا.

وبعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جمدت بلدان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو نحو 300 مليار يورو روسية.

ونحو 200 مليار يورو في بلدان الاتحاد الأوروبي التي تبحث حاليا طرق استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي المصري الأوروبي أكثر من مرة من أن ذلك قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل.

ووصف الكرملين مثل هذه القرارات بأنها “خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي”، فيما حذرت الحكومة الروسية من رد مناسب مشيرة إلى توفر الكثير من أدوات الرد لديها على الجهة التي قد تقدم على مثل هذه السرقة، وأن لدى روسيا أصولا وسندات وتوظيفات غربية تفوق بكثير قيمة هذه الأموال.