مال وأعمال

ارتفاع أسعار تصدير القمح الروسي بفعل الظروف الجوية الصعبة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار تصدير القمح الروسي بفعل الظروف الجوية الصعبة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 11:08 صباحاً - – قال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت في ظل تأثر المحصول الجديد بالظروف الجوية الصعبة في جنوب البلاد، فضلا عن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

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وبلغ سعر القمح الروسي، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5%، والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في أواخر مايو وأوائل يونيو، 212 دولارا للطن المتري ارتفاعا من 208 دولارات للطن في الأسبوع السابق.

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وحددت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية سعر الفئة ذاتها من القمح عند 213 إلى 216 دولارا للطن ارتفاعا من 210 إلى 212 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة.

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وذكرت سوفيكون في مذكرتها الأسبوعية “في حالة سقوط أمطار على الجنوب الروسي، نتوقع أن نرى تصحيحا (للسعر) على الأقل في باريس وشيكاجو قريبا، وهو ما قد يكون حادا للغاية”.

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وروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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