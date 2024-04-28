- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار تصدير القمح الروسي بفعل الظروف الجوية الصعبة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 11:08 صباحاً - – قال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت في ظل تأثر المحصول الجديد بالظروف الجوية الصعبة في جنوب البلاد، فضلا عن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وبلغ سعر القمح الروسي، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5%، والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في أواخر مايو وأوائل يونيو، 212 دولارا للطن المتري ارتفاعا من 208 دولارات للطن في الأسبوع السابق.
وحددت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية سعر الفئة ذاتها من القمح عند 213 إلى 216 دولارا للطن ارتفاعا من 210 إلى 212 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة.
وذكرت سوفيكون في مذكرتها الأسبوعية “في حالة سقوط أمطار على الجنوب الروسي، نتوقع أن نرى تصحيحا (للسعر) على الأقل في باريس وشيكاجو قريبا، وهو ما قد يكون حادا للغاية”.
وروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار تصدير القمح الروسي بفعل الظروف الجوية الصعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.