ارتفاع أسعار تصدير القمح الروسي بفعل الظروف الجوية الصعبة

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 11:08 صباحاً - – قال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت في ظل تأثر المحصول الجديد بالظروف الجوية الصعبة في جنوب البلاد، فضلا عن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وبلغ سعر القمح الروسي، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5%، والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في أواخر مايو وأوائل يونيو، 212 دولارا للطن المتري ارتفاعا من 208 دولارات للطن في الأسبوع السابق.

وحددت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية سعر الفئة ذاتها من القمح عند 213 إلى 216 دولارا للطن ارتفاعا من 210 إلى 212 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة.

وذكرت سوفيكون في مذكرتها الأسبوعية “في حالة سقوط أمطار على الجنوب الروسي، نتوقع أن نرى تصحيحا (للسعر) على الأقل في باريس وشيكاجو قريبا، وهو ما قد يكون حادا للغاية”.

وروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم.