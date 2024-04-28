صندوق النقد: شريحة بقيمة 1.646 مليار دولار لمصر يونيو المقبل

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ توقع صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض المخصص لمصر بحلول يونيو المقبل، بقيمة إجمالية 1.646 مليار دولار.

أصدر الصندوق تقريره حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تمويل مصر، والتي تلتها زيادة القرض إلى 8 مليارات دولار وصرف دفعة بقيمة 820 مليون دولار.

وقال الصندوق في التقرير إن الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي بمصر سجلت 28.5 مليار دولار بعد احتساب التدفقات الواردة من صفقة رأس الحكمة، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50%، وتأخر تنفيذ التزامات البرنامج.

وأشار إلى أن مصر استوفت 7 إصلاحات هيكلية من أصل 15 مطلوبة لاستكمال المراجعتين.

وأوضح أن العوامل الخارجية دفعت مصر إلى تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تركز على تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتشديد كبير للسياسة النقدية، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

وتوقع صندوق النقد أن تجذب الحكومة تدفقات نقدية بنحو 3.3 مليارات دولار من الصفقات الخارجية.

ونوه إلى أن البنك المركزي المصري المصري قام بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير، وفرض المزيد من القيود على توسيع الميزانية العامة للبنك، بما في ذلك خفض السحب على المكشوف لوزارة المالية ووقف إقراض البنك المركزي المصري للجهات العامة الأخرى.