نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: تراجع إيرادات قناة السويس 50% بسبب اضطراب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 04:11 مساءً - العربية نت _ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم الأحد إن إيرادات قناة السويس انخفضت 50% بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر.

وأدلت الوزيرة بهذا التعليق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اليوم الأحد.

وأدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن المتوجهة لإسرائيل إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن ممر قناة السويس.

وتعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015.

ويهاجم الحوثيون سفنا تجارية إسرائيلية أو على علاقة مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ شهور احتجاجا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وتقوم الكثير من شركات الشحن التجارية بتحويل سفنها إلى طرق أخرى.

وتشكّل عائدات قناة السويس أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر. وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها بنسبة 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو/حزيران 2023.

وقال رئيس شركة لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية، الربان عمرو قطايا، في مقابلة مع “العربية Business”، إن حجم التجارة في قناة السويس انخفض بنحو 55% حاليا مقابل تقديرات لصندوق النقد بحدوث تراجع 50% في أول شهرين من عام 2024.

وبين أن وجود حلول سياسية للصراع في المنطقة لإنهاء التوترات المستمرة قد يدفع حركة مرور السفن في قناة السويس للارتفاع، مشيرا إلى أن هناك بعض الخطوط الملاحية مازالت تعبر من خلال قناة السويس.

جدير بالذكر أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، أشار إلى أن أوقات التسليم للشحنات البحرية عالميا ارتفعت بمعدل 10 أيام أو أكثر، منذ بدء المشاكل في البحر الأحمر الذي تمر عبره 15% من التجارة البحرية عالميا.

وذكر الصندوق أن حجم التجارة في قناة السويس انخفض 50% في أول شهرين من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74%.