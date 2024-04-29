أسعار الذهب تواصل تراجعها محليا وعيار 21 يسجل 3090 جنيها

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 10:11 مساءً - محمد أحمد – واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسجل عيار 21 مستوى 3090 جنيهًا.

في حين سجل عيار 24 مستوى 3531 جنيهاً، وعيار 18 نحو 2649 جنيهًا، فيما بلغ جرام الذهب عيار 14 مستوى 2060 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 24720 جنيه.

في المقابل، ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 2341 دولاراً، بعد تراجعها مع بداية التعاملات بفعل قوى الدولار، وترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في الأول من مايو المقبل.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب سجلت خسارة أسبوعية بنحو 2.3 %، بفعل تجدد الطلب على الدولار، وسط أداء ضعيف للأسواق.

وكانت أسعار المعدن النفيس قد تراجعت في السوق المحلية بنسبة 4.8 % وبقيمة 155 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهاً، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيه.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، وبقيمة 54 دولاراً، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2391 دولاراً، واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولاراً.

نوه امبابي بأن قوة الذهب ستعتمد هذا العام بشكل كبير على كيفية رؤية الفيدرالي الأمريكي لأرقام التضخم على أساس شهري وقرارات السياسة الناتجة عنها، موضحاً أنه إذا ما شعر بالارتياح تجاه مستوى التضخم وبدأ في خفض أسعار الفائدة سترتفع أسعار الذهب.

وأشار إلى تزايد المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والأوضاع الجيوسياسية، و الانتحابات الأمريكية، ما يدفع الذهب للبقاء في حالة من القوة حيث يبحث المستثمرون دائمًا عن أصول الملاذ الآمن الأكثر استقرارًا.

ولفت إلى أن أسواق الذهب في حالة من الحذر والترقب، قبيل تقرير التوظيف الأمريكي.