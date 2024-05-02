أسعار الذهب تتراجع محليا وعيار 21 يسجل 3070 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 مايو 2024 10:11 مساءً - محمد أحمد – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية 20 جنيهاً خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل عيار 21 مستوى 3070 جنيهاً .

يأتي بالتزامن مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية 14 دولاراً لتسجل 2301 دولاراً، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية للمرة السادسة، وسط تقلص التوقعات بخفضها خلال العام الجاري.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إمبابي، إن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوي 3509 جنيهات و عيار 18 مستوي 2632 جنيهاً فيما سجل عيار 14 مستوي 2047 جنيها و الجنيه الذهب نحو 24560 جنيهاً.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنسبة 1.1 %، وبقيمة 35 جنيهاً خلال تعاملات شهر إبريل، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، ولامس مستوى 3305 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3055 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 2.3 %، وبقيمة 52 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا، ولامست مستوى 2431 دولارًا في 12 أبريل، واختتمت التعاملات عند مستوى 2285 دولارًا.

ولفت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، سيحد من توجه المستثمرين لأدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر، ومن ثم قد يجد الدولار في السوق المحلية مقاومة في التراجع خلال الفترة المقبلة مع تقلص حجم الأموال الساخنة.

ومنذ بداية العام انخفضت الأسعار بمعدل 3.8 % وبقيمة 120 جنيهاً منذ بداية العام، وحتى ختام تعاملات إبريل 2024، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهاً، ولامس مستوى 4 آلاف جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3055 جنيهاً.

في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 11% تقريبًا، وبنحو 223 دولاراً، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولاراً، و لامست مستوى 2413 دولاراً واختتمت التعاملات عند مستوى 2285 دولاراً.