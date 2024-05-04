مال وأعمال

أسعار النفط تنخفض عند التسوية وتسجل أكبر تراجع أسبوعي في 3…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض عند التسوية وتسجل أكبر تراجع أسبوعي في 3… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 4 مايو 2024 09:14 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة 3 مايو عند التسوية، ليسجل الخامان أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أشهر بضغط من غموض يتعلق بالطلب وتراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط مما قلل المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

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وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 84 سنتاً أو 1.06% خلال تعاملات الجمعة لتبلغ عند التسوية 78.11 دولار للبرميل.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً أو 0.85% لتسجل 82.96 دولار للبرميل عند التسوية.

وسجل الخامان خسائر أسبوعية بأكثر من 5% وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى كبح النمو فيها وفي مناطق أخرى في العالم.

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كما يخفت أثر المخاطر الجيوسياسية من حرب غزة والتي أبقت الأسعار مرتفعة بسبب مخاوف تأثيرها على الإمدادات وذلك مع بحث إسرائيل وحماس لهدنة وعقدهما محادثات مع وسطاء دوليين.

وجاء التراجع أيضاً بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية سلبية، حيث كشف التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية عن نمو عدد الوظائف خلال أبريل بأقل من المتوقع، حيث زادت 175 ألف وظيفة مقابل توقعات سابقة بزيادة 238 ألف وظيفة.

ويعد التقرير مقياساً لقوة سوق العمل في الولايات المتحدة ويأخذه الفيدرالي الأمريكي في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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