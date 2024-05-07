أحمد هيكل: القلعة تجاوزت الصعوبات وستواصل التركيز على زيادة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 05:08 مساءً - كتب – حمدي أحمد _ قال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الأداء المالي والتشغيلي الذي أحرزته الشركة خلال عام 2023، يعتبر شهادة على ثبات ومرونة الشركة أمام التحدّيات الصعبة التي تخيّم على المشهد الاقتصادي العام.

وأضاف هيكل، أن الشركة تتطلع خلال 2024 إلى البناء على إنجازات العام السابق، مع مواصلة التركيز على زيادة التدفقات النقدية للشركات التابعة، وتوظيفها بعناية فائقة لتحقيق التوازن الأمثل بين الاستثمار في المشروعات المربحة وسداد الديون.

وأشار إلى أن الشركات التابعة تمكنت من تسجيل نتائج قوية تؤكد قدرتها على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة، بما في ذلك تحديات انخفاض قيمة العملة المحلية، والاستفادة من المستجدات الاقتصادية واستراتيجيات النمو المحكمة التي تتبناها القلعة؛ متضمنةً زيادة التركيز على تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز الأنشطة التي تساهم في إحلال الواردات.

ولفت هيكل إلى نجاح شركة القلعة في تحقيق هذا الأداء رغم مرور الاقتصاد العالمي بواحدة من أكثر الفترات صعوبة في التاريخ الحديث، في ظل استمرار ارتفاع الديون العالمية لأعلى مستوياتها، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

ونوه إلى أن هذه التحديات العالمية والإصلاحات الهيكلية المحلية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، فلا تزال معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما استدعى البنك المركزي المصري المصري لتطبيق سياسات نقدية متشددة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، لاسيّما في أعقاب خفض قيمة الجنيه في شهر مارس من العام الجاري، إلا أن القلعة تؤكد تفاؤلها حول مستقبل نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل في ضوء المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها السوق المصري باعتباره وجهة جذابة للمستثمرين من مختلف الدول الإقليمية والعالمية.

وسجلت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بنهاية ديسمبر 2023 نحو 97.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 17% عن 2022.

وأفادت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك انخفضت إلى 22.7 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 29.6 مليار جنيه خلال العام السابق، نتيجة انخفاض هامش الربح بمشروع الشركة المصرية للتكرير.

وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بفضل الأرباح الكبيرة التي حققتها نتيجة التخارج وإعادة تقييم بعض الاستثمارات، شملت تحقيق أرباح بقيمة 5 مليارات جنيه من صفقة طاقة عربية وبقيمة 2.6 مليار جنيه من صفقة شركة (إيه بي إم)، وبقيمة 1.3 مليار جنيه من اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة ديون شركة أسيك القابضة.