تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 3090 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 10 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 3090 جنيها.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الأوقية في البورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وعمليات جني الأرباح، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها، وسط التصعيد المحتمل من قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار المعدن النفيس تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3090 جنيهًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنحو 13 دولارًا، لتسجل الأوقية مستوى 2312 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3531 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2649 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب الطفيف محليا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، وتراجع لمستوى 3085 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيه.

في حين ارتفعت أسعار المعدن في البورصة العالمية بقيمة 24 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2301 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2325 دولارًا.

وفي سياق متصل، تعززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي الأخير أن سوق العمل يشهد حالة من الضعف.

وتعطي أسعار الفائدة دفعة للذهب، إلا أن المزيد من الارتفاع قد يكون محدودًا اعتمادًا على نتائج محادثات السلام الجارية في القاهرة، ووفقا لتقارير إعلامية، قبلت حماس شروط وقف إطلاق النار التي اقترحها الوسطاء المصريون والقطريون، لكن إسرائيل تراجعت عن الاقتراح، ولا تزال المحادثات مستمرة على الرغم من العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في رفح، وإذا نجحت الوساطة في تقريب وجهة النظر والموافقة على الهدنة، فإن أسعار الذهب ستبدأ في موجة من التراجع.