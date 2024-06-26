نعرض لكم الان تفاصيل خبر بينخوا الصينية تستثمر 250 مليون دولار في مشروع جرين مارين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – وقعت شركة بينخوا الصينية للكيماويات اتفاقية إطارية لإقامة مشروع “جرين مارين” بمنطقة “تيدا-مصر” داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن المشروع سيقام على 3 مراحل: الأولى على مساحة 300 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 250 مليون دولار، تتيح 795 فرصة عمل.

وأشارت إلى أن هذه المرحلة تستهدف إنتاج 100 ألف طن صودا كاوية، و50 ألف طن من حمض الهيدروكلوريك، و40 ألف طن من خامات التبييض ومزيلات الألوان المستخدمة في صناعة المنسوجات والاقمشة، و10 آلاف طن من خام البروميين و المنتجات المستخلصة منه، لافتةً إلى أن العائد السنوي يبلغ 230 مليون دولار سنويًا.

وتابعت الهيئة، في بيانها: “أما المرحلة الثانية من المشروع تستهدف توسيع نطاق الإنتاج لمنتجات الكلور والبولي إيثر والبولي يوريثان لتلبية الاحتياجات المحلية لبعض الصناعات مثل السيارات ومواد البناء، وتطوير منتجات الصودا آش اللازمة لصناعة الزجاج عالى الجودة والاحتياجات الأخرى”.

و المرحلة الثالثة من المشروع ستركز على موارد C2-C5 المحلية لتطوير تقنيات متقدمة في إنتاج مواد كيميائية جديدة، وفق البيان.

وعلى هامش مراسم التوقيع، التقى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالوفد الصيني رفيع المستوى، لمناقشة سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح جمال الدين بأن هذا المشروع يمثل “نقلة نوعية” في الاستثمارات الصينية، وأن الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية تمثل “قصة نجاح” قائمة على البناء المشترك.

وأبدى اعتزازه بالاستثمارات الصينية بمنطقة “تيدا – مصر” للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الماضية تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات بالمنطقة.

من جانبه أكد Yu Jiang، رئيس مجموعة شركات “بينخوا” BEFAR، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تعكس التوجهات المشتركة للقيادة السياسية في البلدين، وتقدم نموذجًا يحتذى به للتعاون الصيني مع الدول العربية والإفريقية.