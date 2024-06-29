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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رسالة ثقة في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 04:15 مساءً - حمدي أحمد_ قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر و الاتحاد الأوروبي رسالة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف السيسي خلال كلمته بافتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أنه سيتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، ونأمل أن يكون خطوة جديدة في علاقات التعاون بين الطرفين.
وأوضح أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا في شتى المجالات، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تشمل 6 محاور.
ولفت إلى أن مؤتمر الاستثمار بين مصر و الاتحاد الأوروبي يأتي في وقت شديد الدقة وتحديات عدة تواجه دول العالم، مؤكدا أن مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات.
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