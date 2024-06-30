حسام هيبة: مصر تعرض 153 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص…

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 07:19 مساءً - العربية نت _ قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن “مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي” يهدف لرفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى “شراكة استراتيجية”.

وأضاف في مقابلة خاصة مع “العربية Business” على هامش “المؤتمر” المنعقد في القاهرة، أن تلك الشراكة تستدعي التوسع في اللاستثمار المتبادل بين الطرفين، مؤكداً أن مصر قدمت حتى الآن 153 فرصة استثمارية تم حصرها ودراستها، وعرضها على مستثمرين من القطاع الخاص في أوروبا، إضافة إلى الاتفاقيات بين جهات حكومية مصرية مع شركات خاصة أوروبية.

وأكد أن حجم هذه الفرص الاستمارية الي عرضتها مصر يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، وهي موزعة على عدة قطاعات لوجستية، مثل تشغيل خطوط السكك الحديد، وتشغيل موانئ، وشراكات في القطاع الطبي، والري وتحلية المياه، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، والبتروكيماويات، والأجهزة المنزلية، والتعليم والمعاهد الفنية، وإدارة المخلفات التي يوليها الاتحاد الأوروبي اهتماماً كبيراً.

وأشار حسام هيبة إلى أن المؤتمر يشهد واسعة من جميع دول الاتحاد الأوروبي، فمن اليونان ففط هناك 40 شركة، مؤكدا على أهمية تشجيع هذه الشركات على الشراكة مع القطاع الخاص، وأن تكون الاستثمارات موجهة للقطاع المحلي، وللتصدير أيضاً.

وأشار إلى أن العمل في مشروع “رأس الحكمة” بدأ بالفعل، حيث تم إنشاء المنطقة الحرة، كما تم تأسيس الشركة التي ستعمل على المشروع، مضيفاً أن العمل متقدم على الخطة المرسومة مسبقاً للتنفيذ.