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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قرار جمهوري بتجديد تعيين وليد جمال الدين رئيسا للمنطقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2024 05:18 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2024، بتجديد تعيين وليد جمال الدين رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، وذلك لمدة عام، اعتباراً من 12 أغسطس 2024.
يذكر أن جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020 ثم نائباً لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو 2022، فيما صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا للهيئة في الثاني عشر من أغسطس 2022.
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