وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعي مصر سات 2 دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي المصري " مصر سات 2" دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق، مضيفا أنه فور دخوله المدار تم فصله، والتواصل معه، و الإطمئنان على صحة عمله،مشيرا إلى أن المحطة المصرية بدأت تتواصل مع القمر، و بالأمس تم إنزال عدد من البيانات منجانب المحطة الأرضية في مصر .

و أوضح صدقي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن اليوم سيتم إستكمال عمليات الإتصال مع القمر طوال الوقت في إطار استمرار عمليات الاختبار .