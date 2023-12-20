نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لمدراء المدارس الجدد: أمن وسلامة الطالب أولوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا مع المدراء الجدد الذين تم اختيارهم ضمن البرنامج الرئاسى لتدريب القيادات التربوية والذين تم تعيينهم مدراء بالمدارس الرسمية بالجيزة.

وذلك للوقوف على ما يتطلبه العمل لديهم وما يقابلهم من معوقات فى سير التعليمية وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية وأمل مبروك مدير عام التعليم العام وقيادات التجريبيات ورياض الأطفال بالمديرية.

وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية ورؤية مصر 2030 للارتقاء بالعملية التعليمية، وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واستمع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى جميع المدراء الحاضرين كل على حدة لمعرفة المعوقات والاحتياجات التى تتطلبها كل مؤسسة والعمل على توفيرها فى أسرع وقت ممكن وحل جميع العقبات بشكل فورى.

كما أسدى سلومة بعض النصائح والإرشادات التى تكسبهم المهارات القيادية لإنجاحهم فى القيادة المدرسية والتصدى بحزم لأية معوقات تقابلهم فى أداء العمل.

واستمع الجميع لتلك الإرشادات التربوية وأشادوا بها على أنها إرشادات تربوية ستسهل عليهم عملهم وتعمل على إبرازه بالشكل اللائق.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع