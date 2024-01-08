أمير توفيق: وسام أبو على استخرج جواز سفره الفلسطينى ويخضع لكشف طبى بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 10:30 مساءً - تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن كواليس إتمام التعاقد مع الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي، والذي تم التعاقد معه ليكون أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي.

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "في ملف وسام أبو علي عملنا عليه بشكل مؤسسي داخل النادي الأهلي وشركة الكرة، بعدما تم ترشيحه من لجنة الاسكاوتنج، وقمنا بعرضه على لجنة التخطيط، وتمت الموافقة على التعاقد مع اللاعب من الناحية الفنية، بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر المدير الفني.

وعن كواليس إتمام الصفقة، قال: "أنهينا الصفقة مع نادي سيريس السويدي ومنذ ساعتين وقّعنا مع ناديه بشكل رسمي".

وأضاف: "عملنا مع وسام بشكل جيد وأرسلنا للاعب فيديوهات عن الأهلي لأنه يعيش في الدنمارك وعملنا على استخراج جواز سفر فلسطيني يوم 12 ديسمبر الماضي وتفاوضنا مع نادي سيريس".

وتابع: "خلال الأيام القادمة سيصل إلى مصر من أجل الخضوع للكشف الطبي للاطمئنان عليه بشكل أكبر، بشكل أكبر.

واستطرد: "سأصل القاهرة غدا الثلاثاء أو بعد غد، على أن يصل وسام أبو علي في وقت لاحق بعد إنهاء بعض الترتيبات".

واختتم أمير توفيق تصريحاته قائلا: "حصلنا على تقرير طبي من نادي سيريس بشأن حالة وسام أبو علي، وسيخضع لكشف طبي بعد الوصول إلى القاهرة".