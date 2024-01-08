نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد انتهاء شهادات الإدخار الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد انتهاء شهادات الإدخار الجديدة، الذي اصدرها بنكي الأهلي المصري وبنك مصر خلال الأيام الماضية، وقد كشف اتحاد بنوك مصر عن الموعد

وترصد "دوت الخليج " في السطور التالية موعد انتهاء شهادات الإدخار الجديدة

موعد انتهاء شهادات الإدخار الجديدة

وكشف أتحاد البنوك في مصر، موعد انتهاء شهادات الإدخار الجديدة، موضحا أنه لم يتم تحديد ميعاد حتي الان، لانتهاء التسجيل، وأنها مازالت متوفرة لشهر الحالي



مميزات شهادة الإدخار 23.5 %

وبعد معرفة الموعد،أوضح بنكي مصر والأهلي، إنه ا تمكن المواطنون من التغلب على معدلات التضخم والحصول على ربحية شهرية من شهادة الادخار، حيث يتيح الصرف الشهري للعائد بفائدة 23.5%، ومن أهم مميزات شهادة الإدخار 23.5 %، والتي تتمثل في

1- تمثل أعلى عائد شهري لشهادة لمدة سنة في تاريخ البنوك المصرية

2- العائد 23.5% تصرف كل شهر

3- تتيح الاقتراض بضمان الشهادة.

4- يمكن من خلالها إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

5- كما يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.

6- مدتها عام واحد بعائد ثابت غير متغير.

ووفق للخبراء الاقتصاد، فأن شهادات الإدخار هي من الطرق الاستثمارية الآمنة، التي يسعى الكثير من العملاء لشرائها، خاصة أنها لا تحتوي على أي مخاطر استثمارية مثل بقية الأوعية الاستثمارية الأخرى، خاصة وأن البنوك تتيح عائدا مرتفعا على الشهادات.

بعائد يصل 135 جنيه من شهادات الإدخار

وقد كشف بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، أنه يمكن للعميل أن يحصل علي 135 ألف جنيه، حيث يتمكن العميل بشراء شهادة ذات العائد الثابت من بنكي الأهلي ومصر، بقيمة 500 ألف جنيه، فهو يحصل على عائد شهري بقيمة 9791 جنيهًا (نسبة 23.5%)، ويصل إجمالي العائد الذي سيحصل عليه العميل في نهاية مدة الشهادة (العائد السنوي) إلى 135 ألف جنيه بجانب الـ500 ألف جنيه الذي سيستردها في نهاية مده الشهادة.

يذكر أن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 أصدر شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حاليًا فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.