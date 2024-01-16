نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يؤكد ضرورة التزام وسائل الإعلام بالخريطة الرسمية لـ "مصر" المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة التزام وسائل الإعلام بالخريطة الرسمية لجمهورية مصر العربية، المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة.

وأشار المجلس إلى أن الهيئة العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المعتمدة بالدولة المنوط بها إنتاج كافة أنواع الخرائط المساحية.

يأتي ذلك بعدما لوحظ قيام بعض وسائل الإعلام، بنشر الخريطة المصرية بحدود جنوبية غير صحيحة.