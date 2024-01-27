شعبة الأجهزة الكهربائية: اضطراب الأسعار مستمر حتى منتصف 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 11:30 مساءً - قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد اضطرابا تجاريا كبيرا.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة أون، أن الشركات لديها عجز كامل في مستلزمات الإنتاج، وهناك فقط كميات محددة.

وتابع: "هذا الاضطراب سيستمر حتى منتصف 2024، طالما سعر الصرف غير مستقر، ومقدرش أقول متشتريش أجهزة كهربائية لكن متشتريش وتخزن".

وأشار إلى أن هناك أكثر من مصنع توقف عن التوريد بسبب وجود نقص في مستلزمات الإنتاج.