الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 01:33 مساءً - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً للأرتباطات المقبلة بعدما عاد للتدريبات أمس، الخميس، من الراحة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، إنتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الجاري بالجزائر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ولم يشارك لاعبي الأهلي الدوليين في هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت بدبي الشهر الماضي.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية بدون لاعبيه الدوليين بسبب حصولهم على راحة إضافية لمدة أسبوع فيما يتواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج في أمم أفريقيا الحالية بعد التأهل لدور الثمانية فيها والمقرر انطلاقه اليوم.