كتب مجانية فى جناح الأزهر بمعرض الكتاب في دورته الـ 55

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 فبراير 2024 05:30 مساءً - داخل جناح الأزهر الشريف الموجود داخل قاعة 4 ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، يمكن للزوار الحصول على كتب مجانية، وذلك من خلال الحصول على هديتك عن طريق عجلة الحظ التي يتم تدويرها من قبل المسئولين عن هذا النشاط، وتتنوع الهدايا بين مجلة الأزهر، ومصحف وكتاب وقلم ومصلية، وكتيب.

اختر هديتك

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

الزوار يختارون الهدية

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

جدير بالذكر أن عدد زوار المعرض أمس وصل نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2,812,574 زائرًا، وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.

كما التقت وزيرة الثقافة وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور الشيخ عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، معربة عن سعادتها بلقاء بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب.

واستقبل المعرض خلال أيامه الماضية ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، أطفال حي الخيالة.



