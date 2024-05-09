لهذا السبب.. عادل إمام يتصدر تريند جوجل بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان عادل إمام محرك البحث الشهير "جوجل" بالسعودية، وذلك بعد إعلان الفنانة إسعاد يونس إعادة عرض فيلمه "زهايمر" من خلال الشركة العربية للإنتاج السينمائي التي ترأسها، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحل يوم 17 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "زهايمر" في مجموعة من السينمات المصرية والخليجية، بدءً من يوم 16 مايو الجاري، ويستمر عرض الفيلم لمدة ثلاثة أيام وحتى يوم 18 مايو.

أبطال فيلم زهايمر

الجدير بالذكر أن فيلم "زهايمر" بطولة عادل إمام، تم عرضه عام 2010، وشارك معه البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم زهايمر

تدور أحداث الفيلم حول محمود شعيب وهو أحد رجل الأعمال، يطمع أبنائه في ثروته ويرفعوا دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر، وتتوالى الأحداث.



آخر أعمال الفنان عادل إمام

في سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام الفنية هو مسلسل "فلانتينو" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2020، وكان العمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وآخرون من النجوم.