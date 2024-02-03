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غدا.. بدء تظلمات طلاب المدارس من اختبارات الفصل الدراسي الأول 2023/2024

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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المديريات والإدارات التعليمية، في استقبال طلبات التظلم من الطلاب عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023/2024، بداية من غدا الأحد  ولمدة 15 يوما.

وفيما يلي ننشر ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وهي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

2- يحدد الطالب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها.

3- يسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة.

4- التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.

5- الحصول على إيصال السداد.

6- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

7- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

8- إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

9- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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