نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. بدء تظلمات طلاب المدارس من اختبارات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المديريات والإدارات التعليمية، في استقبال طلبات التظلم من الطلاب عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023/2024، بداية من غدا الأحد ولمدة 15 يوما.

وفيما يلي ننشر ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وهي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

2- يحدد الطالب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها.

3- يسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة.

4- التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.

5- الحصول على إيصال السداد.

6- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

7- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

8- إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

9- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.