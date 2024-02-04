ضبط عاطل بالمنيا ارتكب 6 وقائع إستيلاء على أموال عملاء البنوك وسرقة بياناتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ومديرية أمن المنيا قيام عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، بالإستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء أحد البنوك والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها.

وتبين أن هذا الشخص وراء إرتكاب 6 وقائع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع المشار إليها وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.