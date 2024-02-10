الصحة: تقديم خدمات الكشف الطبي لـ2913 مواطنا في عيادات شركة «ڤاكسيرا» خلال شهر يناير الماضي

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أحمد جودة - القاهرة - الصحة: بنك الدم بـ «ڤاكسيرا» يوفر نحو 3 آلاف كيس دم شهريًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف الطبي لـ2913 مواطنا من خلال عيادات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» بالإضافة إلى تقديم خدمات التحاليل المعملية والتشخيصية لـ2527 مواطنا، وذلك خلال شهر يناير من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» قدمت خدمات الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية، بالإضافة لتخصصات السكر، والكشف الطبي على الأمراض الخاصة بالغدد الصماء، التي تتضمن قصر القامة والغدة الدرقية، والحساسية والمناعة، مع صرف أمصال الحساسية للحالات التي تستدعي ذلك، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن عيادات «ڤاكسيرا» تصرف العلاج الشهري على نفقة الدولة لـ 21 ألفا و683 مريضا، متضمنة حقن RH عند الولادة، وحقن bcg لمرضى أورام المثانة، وأمراض والعظام والروماتويد، وأمراض الدم، وأمراض العيون، مؤكدًا حرص الدولة على توفير المستلزمات الدوائية للمواطنين غير الخاضعين لأي مظلة تأمينية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ڤاكسيرا، تقدم خدمات التحليل التشخيصي للأمراض الوراثية على مستوى الكروموسومات مثل متلازمة داون، والإجهاض المتكرر، وتأخر الحمل، وتحاليل الفيروسات ودلالات الأورام وفيتامين دي، بالإضافة إلى عمل الفصائل لأكياس الدم RH والفحص الفيروسي لأكياس الدم، للكشف أمراض الالتهاب الكبدي بي وسي، والإيدز وميكروب الزهري، مشيرًا إلى استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات لاستخراج نتائج دقيقة للتحاليل الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ڤاكسيرا، أنه تم استقبال 543 حالة إعتلال وقصور كلوي، حيث تضم الشركة وحدة غسيل كلوي بطاقة 16 ماكينة، مؤكدًا استقبال المرضى بالفحص السريري وعمل التحاليل اللازمة والأشعات ووضع خطه العلاج، بالإضافة لعمل تحاليل شهرية وتحاليل ربع سنوية وتدوينها بالملف الخاص بالمرضى.

ونوه الدكتور شريف الفيل، إلى أن بنك الدم بڤاكسيرا يوفر جميع الفصائل، بما يصل لـ3 آلاف قربة دم شهريًا، حيث يتم الاستفادة من مكونات الدم من قرب دم مكدسة وبلازما، مؤكدا عمل مركز صرف الدم على مدار الـ 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيهم الأجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات الدم الامن للمواطن، مضيفًا أن الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لخدمة مريض الثلاثيميا والهيموفيليا ونقل الدم.