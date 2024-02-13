حزب الأحرار الدستوريين يدين جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الأحرارالدستوريين إدانته لجرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، ورفضه كافة الدعاوي الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، والتي باتت تؤي أكثر من مليون نازح فلسطيني لكونها آخر المناطق الآمنه بقطاع غزة.



وأكد الحزب، أن مصر حريصة كل الحرص على استقرار المنطقة بالكامل، وسبق وأن حذرت مرارا وتكرارا من تصاعد عمليات العنف فى المنطقة، وأن حل القضية الفلسطينية يبدأ من خلال القنوات الدبلوماسية ووقف دائم لإطلاق النار، وبذلت جهود غير عادية لحل الأزمة واستطاعت مصر حشد رأى عام عالمى لمنع تصفية القضية من خلال التهجير القسرى، ونجحت بشكل كبير فى كشف للعالم ما يجرى على الأراضى الفلسطينية من ممارسات إجرامية لجيش الاحتلال.

وأكد الحزب، أن لا مجال للمساس بأمن مصر القومى وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة، وأن الحفاظ على أمن مصر القومى فى مقدمة أولويات القيادة السياسية، والشعب المصرى يؤيد كل التحركات فى هذا الشأن، لمنع انزلاق البلاد إلى منعطف خطير يؤثر على المنطقة بالكامل.

وأشار الحزب، أن الدولة المصرية صاحبة الموقف الأقوى فى دعم القضية الفلسطينية على مستوى العالم، وأنها لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وفي الوقت نفسه لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي تبذل فيها جهود دبلوماسية واسعة لاحتواء الموقف المتأزم.

وأشاد الحزب، بوعي الشعب المصري حول ما يحاك به من مؤامرات والتى تتطلب من الجميع الوقوف على قلب رجل واحد والاصطفاف خلف قيادته السياسية.

ودعا الحزب، إلي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكب عملي وليس دعائي، لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، لإيقاف جرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مناشدا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.