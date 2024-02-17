الأرصاد: سحب متفرقة على هذه المناطق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 04:28 مساءً - حالة الطقس، تشير صور الأقمار الصناعية إلى تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري تسقط معها أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

كما تتكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٩ درجة مئوية.

حالة الطقس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

حالة الطقس علي سيناء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:09