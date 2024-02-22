ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتتبع وضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسوان قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق إتهامهما فى العديد من القضايا أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح – سرقة")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات بالإكراه والإتجار فى الأسلحة غير المرخصة، متخذين من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع