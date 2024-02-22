ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 06:32 مساءً -
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتتبع وضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسوان قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق إتهامهما فى العديد من القضايا أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح – سرقة")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات بالإكراه والإتجار فى الأسلحة غير المرخصة، متخذين من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وتم ضبطهما وبحوزتهما (2 رشاش جرينوف – 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.