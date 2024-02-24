رئيسة القومي للمرأة تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 03:35 مساءً - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السفير سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا لدي القاهرة ، بهدف بحث التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة .

حيث رحبت الدكتورة مايا مرسي بسفير بيلاروسيا بالمجلس، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون خلال المرحلة القادمة ، ومن بينها الاستفادة من خبرة بيلاروسيا المتميزة في مجال النمو الزراعى و استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال ، مشيرة إلى أن المرأة الريفية تمثل نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الزراعة في مصر، وأن المجلس يعمل مع المرأة في الريف على مشروعات متنوعة من بينها إنتاج السماد العضوى أو الكومبوست ، مشيرة الى أنه يمكن الاستعانة بخبراء من بيلاروسيا لنقل خبرتهم إلى مصر وإلى المرأة الريفية لتعزيز مساهمتها في هذا المجال .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك دول تعانى من المجاعات، فالناس يموتون من نقص الغذاء والماء، والأطفال الرضع يموتون من عدم توفر الحليب ، مشيرة الى الوضع المأساوي وغير الانساني الواقع الآن في قطاع غزة ، حيث أن هناك قرابة 17000 طفل فلسطيني في قطاع غزة يعيشون الآن بدون ذويهم منذ بدء الحرب ، مؤكدة ضرورة التعاون جميعاً من أجل ايجاد حلول لهذا الوضع.

من جانبه أعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة عن سعادته بلقاء رئيسة المجلس ، ورحب بالتعاون مع المجلس في مجال تمكين المرأة، مؤكداً أن هناك الكثير الذي يمكن القيام به ، ودعى الدكتورة مايا مرسي إلى المشاركة في لقاء افتراضي عبر تطبيق الفيديو كونفرانس مع المسئولين عن المرأة في بيلاروسيا لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في هذا المجال .